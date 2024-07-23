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Дорожный ремонт

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2024
В Перми перекладывают рельсы и плиты на трёх трамвайных переездах
23 июля, 15:54
В Пермском округе сорвали ремонт дороги до Болгар
4 апреля, 16:00
В Перми в рамках нацпроекта будут отремонтированы дороги, ведущие к медучреждениям
26 марта, 12:04
В Чусовом местных чиновников через суд принуждают отремонтировать дорогу
25 марта, 16:56
В апреле в Перми начнут ремонт единственной дороги до вокзала Пермь II
19 марта, 04:24
В Чайковском дорожники за невыполненные работы получили почти 3,5 миллиона рублей
19 января, 11:10
2023
В Перми за 14 миллионов рублей отремонтируют путепровод у Гознака
В последний раз мостовую конструкцию длинной в 185 метров ремонтировали в 1980 году.
14 ноября 2023, 08:50
Сотрудники ГИБДД получили право следить за ремонтом дорог
6 ноября 2023, 12:16
С 29 апреля в Перми из-за ремонта ограничат движение по Коммунальному мосту
25 апреля 2023, 07:56
2018
На Коммунальном мосту полностью восстановили движение
На мосту заменили асфальтобетонное покрытие, защитный слой и гидроизоляцию.
23 июля 2018, 07:31
2011
Препятствий для ремонта трассы Пермь—Усть-Качка нет
Аннулирование аукциона на проведение ремонта автодороги было обжаловано в суде. Ремонт трассы начнется в 2011 году.
9 августа 2011, 09:40

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