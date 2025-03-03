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Доставка

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2025
Роспотребнадзор проверит работу сервиса доставки «Самокат» в Пермском крае
3 марта, 14:50
Игра с кальмаром. Театр-Театр требует деньги с сервиса доставки суши
Иск пока не принят к производству.
3 февраля, 04:22
2024
Wildberries стал брать с пермяков деньги за доставку товара
В компании информацию подтвердили и пояснили, с чем это связано.
20 августа 2024, 05:42
В пермскую колонию строгого режима пытались переправить телефоны и наушники
По факту инцидента ппроводится проверка.
18 июля 2024, 03:06
Администрация Перми закупает цветы на 8 миллионов рублей
Всего планируется закупить 4230 цветочных композиций.
17 июня 2024, 09:31
2010
Спецпроект Properm.ru: суши в офис
Сотрудники портала Properm.ru оценили вкус роллов на заказ в девяти компаниях, найденных в Яндексе.
1 октября 2010, 10:25

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