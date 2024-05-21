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Достопримечательности перми

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2024
Маршрут по экологическим тропам Черняевского леса Перми: от ручья к ручью
Пеший кольцевой маршрут для выносливых по пермскому Черняевскому лесу. Почти полтора часа в пути. Готовы?
21 мая 2024, 12:52
Пермская эспланада — от «Театра-Театра» к соборной мечети гуляем с #Кудабежать
Пройдемся по пермской городской эспланаде? Она расположена между улицами Ленина (Покровской) и Петропавловской. С одной стороны эспланады находится краевое Законодательное собрание.
20 мая 2024, 18:32
От «Площади» — не площади к «Заводу» — не заводу. Маршрут по-пермски с #Кудабежать
Кольцевой пеший маршрут по Перми.
13 мая 2024, 12:29
Пешеходный маршрут от символа Перми к символу Перми с #Кудабежать
Начнем этот забег от самого кинематографичного арт-объекта Перми «Счастье не за горами», что установлен на парапете набережной Камы. Автор — художник Борис Матросов.
3 мая 2024, 13:04
2010
Улицы Перми: Ленина
Properm.ru представляет центральную улицу Перми.
29 октября 2010, 06:00

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