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Довыборы

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2024
Стали известны предварительные итоги выборов в Пермском крае
Явка составила 30,24%.
9 сентября 2024, 03:40
2015
Довыборы в Пермскую городскую Думу посетило всего 10,7 процента избирателей
13 сентября 2015, 12:17
2013
В Пермском крае подвели предварительные итоги выборов
Стали известны предварительные данные прошедших вчера выборов.
9 сентября 2013, 03:23
Предварительно: в гордуму проходят Сергей Захаров, Сергей Климов и Алексей Оборин
Стали известны предварительные результаты довыборов в Пермскую городскую думу, состоявшихся 10 марта.
11 марта 2013, 03:41

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