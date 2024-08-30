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Август
Стало известно, какая погода будет в Пермском крае 2 сентября
30 августа, 13:49
Прикамье вновь ожидает похолодание
29 августа, 03:44
Последняя неделя лета в Прикамье будет теплой и солнечной
26 августа, 08:21
Ждите солнца. Пермяков ожидает почти неделя тепла без дождей
22 августа, 04:21
Причиной похолодания и ливней в Прикамье станет циклон «Сюзанна»
21 августа, 10:15
В Пермский край придет долгожданное потепление
19 августа, 03:30
Потепление в Пермском крае откладывается. Когда же оно придет?
15 августа, 02:01
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском крае
12 августа, 08:44
Внимание, гроза! Пермь ждут неблагоприятные погодные явления
11 августа, 09:03
Синоптики рассказали, когда в Перми кончатся дожди
6 августа, 15:00
Июль
Прикамье 26 и 27 июля накроют мощные ливни
26 июля, 07:33
В воскресенье пермяков ожидает небольшое похолодание
19 июля, 10:30
Пермяки смогут наконец-то отдохнуть от аномальной жары
10 июля, 05:53
В Пермском крае ожидаются сильные грозы, ливень с градом
7 июля, 05:31
Июнь
В Прикамье заканчивается холодный период
28 июня, 03:30
Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты
24 июня, 11:44
В Пермский край нагрянут дожди и грозы
23 июня, 04:24
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение
21 июня, 10:45
В Пермский край 22 июня нагрянут сильные ливни и туманы
21 июня, 09:04
Жара отступает. О погоде в Пермском крае 17–21 июня
17 июня, 05:33

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