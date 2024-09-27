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Дожди

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Сентябрь
Аномальное тепло продержится в Прикамье до 30 сентября
27 сентября, 02:54
Воскресенье и понедельник могут стать в Прикамье самыми теплыми днями сентября
6 сентября, 06:01
Август
За 4 дня в Перми выпало больше половины месячной нормы осадков
18 августа, 10:19
В выходные Пермь вновь накроют дожди. Однако потепления все же стоит ждать
16 августа, 07:10
Вырос приток воды в Камское водохранилище
15 августа, 03:19
Потепление в Пермском крае откладывается. Когда же оно придет?
15 августа, 02:01
В Пермский край нахлынут сильные ливни и крупный град
8 августа, 04:26
Пермские реки могут выйти из берегов
7 августа, 06:39
Синоптики рассказали, каким будет последний месяц лета в Пермском крае
5 августа, 06:26
Июль
МЧС предупреждает. В Прикамье нагрянут ливни, град, грозы и сильные порывы ветра
30 июля, 09:17
Синоптик раскрыл, когда в Прикамье потеплеет до +23ºС
29 июля, 07:36
Когда в Прикамье придет тепло? Ответили синоптики
26 июля, 05:25
Самый длительный за пять лет период похолодания ожидает пермяков в июле
22 июля, 09:33
Прохладная погода в Прикамье сохранится до конца июля
22 июля, 02:36
В воскресенье, 21 июля, на юге Прикамья ожидаются обильные дожди и грозы
21 июля, 06:19
В выходные в Прикамье нагрянут грозы и дожди
17 июля, 07:35
В эти выходные в Пермском крае потеплеет до +26˚
13 июля, 04:32
Обильные дожди, грозы и высокая влажность — о погоде в Прикамье на ближайшие сутки
11 июля, 06:40
Июнь
Когда в Прикамье придет тепло? Отвечает метеоролог
25 июня, 05:14
Когда в Прикамье закончится аномальная жара? Отвечает метеоролог
14 июня, 06:31

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