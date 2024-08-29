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Дпс

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2024
В сети распространилось видео погони за пьяным лихачом на «шестерке»
29 августа, 02:52
Пермяков предупредили о рейдах по поиску пьяных водителей в Перми
24 февраля, 05:01
Автобус сбил 10-летнюю девочку около школы в Перми
22 января, 09:08
ГИБДД организует рейды по поиску пьяных водителей в Перми
13 января, 04:47
2023
ГИБДД перекроет трассу под Пермью из-за следственного эксперимента
26 сентября 2023, 03:28
Полицейские в Перми пока не смогли найти виновника аварии, который сидел на месте ДТП
Водитель оставался на месте аварии до приезда сотрудников, но с ним так и не поговорили.
23 августа 2023, 06:55
Госавтоинспекция Пермского края запустила телеграмм-бот, позволяющий сообщить о нетрезвом водителе
Сообщения помогут ориентировать экипажи ДПС на задержание опасного водителя.
31 января 2023, 05:42

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