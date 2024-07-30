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Драка

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2024
В интернете распространилось видео драки школьников в пермском экстрим-парке
30 июля, 09:46
В Перми на 40 минут из-за массовой драки задержан поезд «Москва-Абакан»
Дебоширов-зачинщиков сняли с поезда.
19 июня, 06:26
Полиция и прокуратура прокомментировали избиение жителей Перми хулиганами
8 мая, 05:43
В Перми после конфликта погиб 51-летний посетитель букмекерской конторы
20 марта, 03:15
Пермяка убили из-за сделанного на улице замечания
14 февраля, 03:43
2023
В Перми возле школы мальчик избил свою одноклассницу
5 апреля 2023, 12:24

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