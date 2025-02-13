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Дрон

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2025
На КамГЭС готовятся отразить атаку вражеских беспилотников
13 февраля, 07:45
2024
Талибы* не смогли вовремя попасть на форум в Казани из-за атаки беспилотника
Запрещенная организация из Афганистана примет участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
15 мая 2024, 07:59
В Курской области загорелась нефтебаза после атаки беспилотника
Местные власти утверждают, что никто не пострадал.
15 февраля 2024, 02:44
Украинский беспилотник впервые перехватили над Ленинградской областью
Информации о разрушениях нет.
18 января 2024, 02:54
2023
32 беспилотника и 41 обстрел. ВСУ атаковали Крым и Белгородскую область
Информации о пострадавших нет.
16 декабря 2023, 07:12
Губернатор Севастополя назвал количество пострадавших при ракетной атаке на завод
Данные пока являются предварительными.
13 сентября 2023, 02:59
Россию всю ночь атаковали беспилотники. Что было разрушено
О разрушениях пока сообщают лишь власти Пскова.
30 августа 2023, 02:38

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