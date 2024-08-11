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Дроны

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Август
Врио губернатора Курской области обратился к землякам
11 августа, 08:36
Май
Талибы* не смогли вовремя попасть на форум в Казани из-за атаки беспилотника
15 мая, 07:59
Пермский завод провел учения по отражению атаки беспилотников. Как они проходили
Для борьбы с дронами закупили специальные ружья.
8 мая, 09:24
В Пермском крае упал предмет, похожий на беспилотник. Что говорят спасатели
Метеозонды используют для изучения атмосферы, однако Украина с их помощью атакует территорию РФ.
7 мая, 02:40
Беспилотники атаковали Белгородскую область. Погибли шесть человек, пострадали — 35
6 мая, 07:30
Украинские дроны оставили жителей двух регионов РФ без электричества
2 мая, 03:55
Апрель
Россию ночью атаковали десятки беспилотников — начался пожар на нефтезаводе
27 апреля, 05:18
Ночью Россию атаковали 50 украинских беспилотников. Есть погибшие
20 апреля, 05:55
Белгородскую область атаковали реактивной системой залпового огня. Что повреждено
19 апреля, 04:34
В России запатентован дрон-камикадзе, который самостоятельно летает и атакует
18 апреля, 08:11
Три региона России атаковали ракетами, беспилотниками и воздушными шарами
18 апреля, 05:42
Пермяки не могут улететь из Казани из-за украинского беспилотника
17 апреля, 09:15
Пермский вуз покупает образовательный набор для обучения работе с БПЛА
3 апреля, 08:48
Откуда могли быть запущены беспилотники, атаковавшие Татарстан? Отвечает эксперт
Раньше БПЛА не залетали на территорию Татарстана.
3 апреля, 04:10
Число пострадавших при атаке БПЛА на общежитие в Татарстане выросло
Атака на Татарстан была рано утром.
2 апреля, 10:58
Татарстан впервые атаковали БПЛА. Эксперт раскрыл, долетят ли беспилотники до Перми
2 апреля, 06:37
Татарстан впервые с начала спецоперации атаковали беспилотники. Взрыв попал на видео
Есть пострадавшие.
2 апреля, 05:55
Март
Обломки ракеты упали в городе. Три региона РФ атаковали ракетами и беспилотниками
20 марта, 02:53
Повреждены завод и здание ФСБ. За ночь и утро РФ атаковали 58 беспилотников
Больше всего беспилотников обнаружили в Воронежской области.
13 марта, 07:06
Беспилотники вторую ночь подряд массово атакуют регионы России. Что говорят власти
13 марта, 02:53

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