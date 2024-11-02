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Ноябрь
Укладка асфальта под снегом, ДТП и ограничение движения: Прикамье — во власти ноября
2 ноября, 10:04
На Сылвенском тракте иномарка выехала на «встречку» и столкнулась с автобусом
К счастью, пассажиров в салоне автобуса не было.
1 ноября, 07:41
Октябрь
Поздним вечером в Карагайском районе насмерть сбили пешехода
31 октября, 11:29
В Новокузнецке столкнулись иномарка и «буханка»
Подробности аварии рассказали городские власти.
25 октября, 12:42
В ДТП в Кузбассе за сутки пострадали 10 человек
24 октября, 06:19
В Суксуне суд отправил на принудительные работы виновника смертельного ДТП
19 октября, 04:50
Ночью на трассе в Юсьвинском округе автобус сбил пешехода
17 октября, 06:39
Пьяная сотрудница правоохранительных органов в Мариинске насмерть сбила человека
Материалы уголовного дела направлены в суд.
15 октября, 08:07
В Березниках пьяный водитель на Datsun протаранил четыре автомобиля на парковке
12 октября, 16:59
На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погиб 28-летний водитель ВАЗа на летней резине
12 октября, 11:17
Водитель Mercedes выехал на «встречку» в Прикамье и погиб с тремя пассажирами
11 октября, 05:16
В Перми пассажирка автобуса отсудила 400 тысяч рублей за падение в салоне
8 октября, 08:21
В Кунгуре в слетевшей в кювет машине погиб водитель
6 октября, 07:18
На трассе около Перми столкнулось 11 автомобилей
2 октября, 13:01
В Нытвенском округе в ДТП погиб 54-летний водитель
2 октября, 06:05
На шоссе Космонавтов в Перми вчера насмерть сбита женщина
1 октября, 05:02
Сентябрь
В селе Елово насмерть сбит водитель электроскутера
27 сентября, 14:28
С начала учебного года в Перми произошло 11 ДТП с участием детей
27 сентября, 11:30
Видео. На Садовом машина сбила выбежавшую из автобуса девочку
27 сентября, 08:21
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Карагае
27 сентября, 07:19

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