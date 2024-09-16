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Дтп с автобусом

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2024
Минздрав уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Березниковском округе
16 сентября, 02:09
Видео. Автобус сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Мира
13 сентября, 08:00
2023
ВИДЕО. Из маршрутки в Перми выпали два пассажира, один угодил под машину
27 октября 2023, 03:49
В районе «Авторадио» в Перми Tesla столкнулась с рейсовым автобусом
17 октября 2023, 11:55
Назначена дата рассмотрения иска виновного в ДТП с автобусом на Гайве к экс-партнерам
19 сентября 2023, 09:49
В Пермском крае автобус с 14 пассажирами врезался в экскаватор
3 июля 2023, 02:08
2020
Вынесен второй приговор по делу о смертельном ДТП, где погиб кадет
Следствие доказало, что механик знал о неисправности автобуса.
31 августа 2020, 13:58

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