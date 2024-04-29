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Дтп в перми

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2024
Молодая девушка погибла в смертельной аварии в Пермском крае
29 апреля, 03:25
Пермячка требует от перевозчика 100 тысяч рублей за падение в автобусе
ПАЗ столкнулся с КАМАЗом на рейсе.
5 апреля, 09:29
Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП, в котором погиб 8-летний мальчик
3 марта, 07:57
Смертельная авария у ЦУМа. Ниссан врезался в другой автомобиль и сбил пешеходов
3 марта, 07:19
На Соликамской в Перми «Газель» столкнулась с легковушкой: трое раненых
22 февраля, 14:08
Сотрудник «Амкара Пермь» разбил чужую машину на парковке и отказывался платить
14 февраля, 07:13
2023
В аварии на Стахановской в Перми предварительно виноват водитель самосвала
В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Стаханке, в котором грузовик сбил женщину
13 ноября 2023, 12:20
Видео. На Стахановской пермячку переехал грузовик. Она осталась жива
13 ноября 2023, 08:28
ВИДЕО. Из маршрутки в Перми выпали два пассажира, один угодил под машину
27 октября 2023, 03:49
В Перми водителя, по вине которого погибли двое, приговорили к принудительным работам
25 октября 2023, 15:08
В районе «Авторадио» в Перми Tesla столкнулась с рейсовым автобусом
17 октября 2023, 11:55
В Перми в аварии на шоссе Космонавтов столкнулись сразу четыре автомобиля
Это заблокировало движение по одной из главных магистралей города.
8 августа 2023, 16:36
В центре Перми автомобиль сбил 18-летнего парня на электросамокате
7 августа 2023, 10:38
Двое взрослых погибли, двое детей получили травмы на трассе Пермь-Березники
В аварии на трассе Пермь – Березники ночью 29 апреля погибли два водителя.
29 апреля 2023, 09:30
В центре Перми велосипедиста сбил электромобиль
Велосипедист пытался проехать на запрещающий сигнал светофора.
9 апреля 2023, 08:26
Главврач больницы, чьи пациенты разбились на трассе в Прикамье, высказался об аварии
Авария случилась сегодня днем, когда пациенты возвращались в Гремячинск после обследования.
23 января 2023, 14:31
2022
В ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, по предварительным данным, погибли 3 человека
Легковой автомобиль врезался во влетевшую в ограждение фуру.
4 декабря 2022, 12:26
В Прикамье ищут свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход
Госавтоинспекция Березников просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пешеход.
5 января 2022, 08:03

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