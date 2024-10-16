properm.ru
ГлавноеВсе новости

Дума

Выбрать дату
2024
В Прикамье хотят упразднить восемь деревень
16 октября, 13:21
Депутаты в Пермском крае приняли решение о присоединении Сибири
26 июля, 04:57
В Пермском крае депутаты отправили в отставку главу Косинского района
17 июля Эдуард Засухин подал заявление о досрочном прекращении полномочий.
19 июля, 09:10
Администрация Перми рассмотрит варианты использования недостроенного крематория
9 июля, 10:25
Звезда «Реальных пацанов» Бежанян решил баллотироваться на выборы в Прикамье
28 июня, 08:30
Дума поддержала присвоение звания почетных граждан Перми Плотникову и Алымову
28 мая, 05:55
Прокуратура судится из-за неправильного увольнения замначальника Пермской думы
9 апреля, 06:27
Глава думы Ильинского округа досрочно ушла в отставку
Новым председателем ведомства стал Леонид Малахов.
13 марта, 07:53
2023
«Можно к вам в курочки?» Экс-спикер Пермской думы Уткин повесил картины для куриц
По словам экс-спикера, такие условия положительно влияют на птиц.
20 ноября 2023, 05:15
Депутаты передали зоопарк из собственности Перми в край
22 августа 2023, 09:54
2022
Сергея Захарова исключили из фракции «Единой России» в Пермской городской думе
Ранее депутата исключили из числа сторонников партии.
17 ноября 2022, 13:30
Городская дума приняла решение, какого цвета должны быть гаражи в Перми
Приняты также требования к площади гаражей.
25 октября 2022, 20:54
2012
На реконструкцию эспланады выделили 400 млн. Депутаты в недоумении
Членов комитета по пространственному развитию Пермской думы не устроил ряд аспектов реконструкции площадки перед Театром-Театром.
15 июня 2012, 06:48
Депутаты решили, что общественный совет поможет Перми стать культурной столицей
Городские парламентарии закончили работу над проектом создания общественного совета по реализации проекта «Пермь – культурная столица Европы».
26 марта 2012, 10:11

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика