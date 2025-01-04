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2025
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха
4 января, 04:49
2024
Второй раз сорвался пуск ракеты «Ангара-А5», к которой причастны пермяки
В Роскосмосе говорят, что следующий пуск запланирован на 11 апреля.
10 апреля 2024, 11:02
Первый запуск в космос ракеты «Ангара-А5» отложен. В чем причина?
Предварительно ракету хотят запустить завтра, 10 апреля.
9 апреля 2024, 11:25
Первый полет самолета SJ-100 с пермским двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года
3 января 2024, 12:09
2023
Самолет Ил-96-400М с пермскими двигателями совершил первый полет
В перспективе машину планируют выпускать для правительственного летного отряда «Россия» и использовать как транспортный самолет.
1 ноября 2023, 12:51

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