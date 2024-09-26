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Движение

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2024
В Перми на три недели ограничат движение на улице Данщина
26 сентября, 03:06
В Перми частично ограничат движение на улице Окулова
12 сентября, 07:19
На время проведения «Ночи города» в центре Перми ограничат движение транспорта
19 августа, 05:51
В Перми перекроют движение на пересечении улиц Мира и Советской Армии
19 июля, 03:03
В Перми на два с половиной месяца изменится схема движения на площади Гайдара
13 июля, 05:22
В Перми почти на два месяца перекроют тоннель на улице Дзержинского
5 июля, 07:34
В Перми почти на месяц ограничат движение по одной улице
20 июня, 09:21
В Перми на улице Карпинского разрешили поворот из средней полосы. Схема
Решение, считают авторы, поможет исключить заторы.
10 июня, 12:18
В Перми изменилась работа светофоров после закрытия моста на улице Карпинского
30 мая, 03:10
В центре Перми изменят маршруты движения автобусов на время марафона 19 мая
17 мая, 10:52
С 4 мая в Перми изменится движение восьми автобусов из-за строительных работ
2 мая, 11:23
ГИБДД просит пермских водителей ограничить поездки вечером и ночью
27 марта, 11:26
Схема перекрытия. В Перми на два месяца закроют движение на шоссе Космонавтов
19 февраля, 10:12
В Перми для движения полностью закроют улицу Уинская
17 февраля, 13:01
В Прикамье из-за метели ограничили движение по одной из федеральных трасс
17 января, 07:21
2023
Продлены работы на первом этапе трассы ТР-53 в Перми
4 августа 2023, 16:25
В Перми до начала осени продлили перекрытие улицы Татьяны Барамзиной
31 июля 2023, 13:34

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