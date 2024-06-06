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Движение ограничено

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2024
В Перми на время прохождения Крестного хода перекроют движение
Крестный ход посвящён годовщине мученической кончины Великого князя Михаила Романова.
6 июня 2024, 13:23
В Перми ограничат движение по мосту через Мулянку
Мост будут ремонтировать, поэтому водителей просят быть внимательными.
3 мая 2024, 12:09
В Прикамье перестали действовать все ледовые переправы
Закрылась последняя, в Гайнском округе
5 апреля 2024, 08:40
В Перми ограничат движение по улице Технической
Здесь будут вестись работы по строительству тепловой сети.
12 февраля 2024, 15:09
2014
Парковка на рельсах у ТРК «Семья» отменяется: началась обкатка трамвайных путей
Водителей просят не оставлять свои автомобили на трамвайных путях на ул. Горького 11 и 12 декабря.
11 декабря 2014, 11:51

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