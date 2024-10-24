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Дзержинский район

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2024
В Перми сносят очередной мини-рынок. Где и зачем?
24 октября, 11:59
Этой осенью в Перми высадят яблони, тополя и ивы
23 августа, 06:17
За шесть месяцев 2024 года улицы Перми очистили от 2,7 тысячи незаконных граффити
4 июля, 04:36
В полиции назвали самый опасный район Перми
4 июля, 02:43
В Перми 23-летний водитель «Лады» выехал на красный свет и врезался в «Мерседес»
30 апреля, 07:35
В трех районах Перми пройдут отключения воды во время майских праздников
24 апреля, 12:50
Еврейской общине продлили разрешение на возведение благотворительного центра в Перми
22 апреля, 13:08
Возведение Многофункциональной спортивной арены в Перми обойдется в 19,4 млрд рублей
18 апреля, 07:26
СЗ «Строй Регион Холдинг» выиграл аукцион по застройке двух участков в районе ДКЖ
16 апреля, 08:25
Девелопер «Альфа» готовится к заключению договора КРТ в Дзержинском районе Перми
На участке застройщик планирует возвести 74 тыс. кв. м жилья.
4 апреля, 05:36
Стало известно, в каких районах Перми пройдут плановые отключения холодной воды
26 марта, 05:27
Видео. В Дзержинском районе Перми начался снос аварийного дома
21 марта, 07:36
Власти Перми выделят 11 млн рублей на борьбу с нелегальными ямами
14 марта, 07:08
Регистрация на лыжную гонку «Ёлки. Пермский период» заканчивается 2 марта
25 февраля, 14:30
Где-то пусто, где-то — тысячи кустов. Власти Перми раскрыли планы по озеленению
7 февраля, 06:05
В Дзержинском районе могут открыть крытую футбольную площадку
22 января, 05:48
2023
В ноябре 2023 года с улиц Перми убрали более 70 незаконных вывесок
5 декабря 2023, 08:45
Спецпроект
Пермский краевой суд не отменил приговор Николаю Ракинцеву за превышение полномочий
В сентябре Дзержинский районный суд запретил мужчине в течение четырех лет занимать должности на госслужбе.
Главе Дзержинского района Перми на год продлён контракт
Александр Стяжкин возглавляет район три с половиной года.
4 октября 2023, 09:23
Лучшие районы Перми для проживания в квартире
3 августа 2023, 06:18

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