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Еда

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Октябрь
Пермячка стала «Кондитером года» по версии экспертов национальной премии WHERETOEAT
26 октября, 05:32
Пермский ресторан вошел в десятку лучших в центральном округе России
25 октября, 10:20
В Перми закрылась кофейня, в которой работали собаки
25 октября, 06:12
Шесть пермских ресторанов вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT
1 октября, 05:02
Сентябрь
В 2025 году может начаться экспорт пермских кукурузных палочек «Кумир»
28 сентября, 13:14
В Перми открылась третья кофейня «Белый слон»
28 сентября, 04:15
В центре Перми 14 сентября сварят 2000 порций борща
12 сентября, 03:57
Август
Четыре дня в лесу без еды и воды. В Прикамье нашли пропавшую пенсионерку
27 августа, 03:49
Пермяки собирают рекордные урожаи грибов. Но что с ними делать?
20 августа, 12:16
Кабачки: как справиться с нашествием огородных пришельцев
16 августа, 05:52
Май
День окрошки в России. Три вкусных рецепта на минералке, белом и домашнем квасе
30 мая, 13:00
Узнай, какое ты мороженое!
22 мая, 11:14
В Перми детей-сирот кормили творогом и маслом неизвестного происхождения
Руководство двух краевых учреждений оштрафовано по результатам проверки.
15 мая, 14:15
Опасный творог Нытвенского маслозавода привлек внимание Роскачества
14 мая, 12:20
Плохая идея. Нутрициолог раскрыла опасности приема пищи за рабочим местом
7 мая, 10:45
Апрель
Где можно жарить шашлыки в Пермском крае и как их приготовить
25 апреля, 08:34
Итальянский шеф-повар Уиллиам Лаберти откроет ресторан в Перми
Точного срока открытия гостиницы и ресторана пока нет.
10 апреля, 06:12
В центре Перми откроется кафе федеральной сети «Вилка Ложка»
Заведения сети открыты уже в 14 городах России.
9 апреля, 08:14
В Пермском крае приставы опечатали кафе, которое угрожало посетителям
1 апреля, 06:37
Март
Диетолог назвал главные источники коллагена
15 марта, 05:02

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