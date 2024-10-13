properm.ru
ГлавноеВсе новости

ЕДДС

Выбрать дату
Октябрь
Четвертый день без воды сидят жители села Тохтуева в Прикамье
13 октября, 10:51
Сентябрь
Снова ЧП на сетях. В Соликамске без тепла и горячей воды остался целый микрорайон
28 сентября, 08:40
Июль
В Кунгуре из реки Сылва достали тело мужчины
22 июля, 06:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика