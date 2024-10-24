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Единая россия

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2024
После поджога офиса «Единой России» в Перми возбуждено уголовное дело
24 октября, 08:52
Как выглядит сгоревший в центре Перми офис «Единой России». Фоторепортаж
24 октября, 07:20
В региональном отделении «Единой России» прокомментировали поджог офиса в Перми
24 октября, 04:29
Экс-замглавы администрации Чусового Татьяна Южакова исключена из «Единой России»
12 сентября, 09:43
Юные пермские шахматисты побывали в «Артеке» на международной шахматной смене
26 августа, 09:27
В центре Перми развернули 60-метровый флаг России
22 августа, 13:50
Сбившим 10-летнего велосипедиста в Лямино оказался экс-депутат Ильшат Хасянов
21 августа, 08:25
Арбитражный суд признал банкротом бывшего депутата заксобрания Пермского края
24 мая, 08:34
В Чусовской школе открыли «Парту Героя» в память о погибшем школьнике
11 марта, 13:44
Бывший депутат Заксобрания Пермского края признан банкротом
11 марта, 11:41
Отделение «Единой России» в Пермском крае утвердило членские взносы
5 марта, 06:02
2023
Ещё один министр из правительства Пермского края вступил в «Единую Россию»
3 декабря 2023, 13:52
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин официально возглавил пермских «единороссов»
За альтернативного кандидата, Михаила Борисова, проголосовало пять делегатов конференции из 131.
30 ноября 2023, 12:42
Дмитрий Махонин возглавил региональную партогранизациию «Единой России»
14 ноября 2023, 16:16
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вступил в партию «Единая Россия»
10 ноября 2023, 08:09
Депутатом Законодательного собрания Прикамья может стать бывший краевой вице-премьер
30 октября 2023, 13:25
Альберт Демченко победил на праймериз «Единой России» в округе №17
Мандат депутата Заксобрания стал вакантным после его сложения Антоном Удальёвым.
29 мая 2023, 11:59
2018
Спецпроект
Who is Владимир Нелюбин? Откуда у разорившегося бизнесмена 20 миллионов рублей за свободу?
7 февраля Ленинский районный суд Перми отпустил Владимира Нелюбина на свободу под залог в 20 млн рублей. Задержан бизнесмен был на 48 часов как обвиняемый по делу о хищении 200 млн рублей «Экопромбанка».

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