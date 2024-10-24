Единая россия

Спецпроект

Who is Владимир Нелюбин? Откуда у разорившегося бизнесмена 20 миллионов рублей за свободу?

7 февраля Ленинский районный суд Перми отпустил Владимира Нелюбина на свободу под залог в 20 млн рублей. Задержан бизнесмен был на 48 часов как обвиняемый по делу о хищении 200 млн рублей «Экопромбанка».