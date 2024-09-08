Единый день голосования

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2024
За два дня в Прикамье проголосовало 80 тысяч избирателей
8 сентября 2024, 05:15
2023
Довыборы в Заксобрание Пермского края назначены на 10 сентября
Старт предвыборной кампании будет дан 14 июня.
9 июня 2023, 14:12
2013
Виктор Басаргин уверяет, что выборы будут честными
Губернатор Прикамья призывает жителей края прийти 8 сентября на выборы и проголосовать.
1 сентября 2013, 09:35

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