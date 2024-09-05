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Египет

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Сентябрь
На египетские курорты из Перми можно будет слетать до начала мая 2025 года
5 сентября, 10:19
Июль
Пермяки смогут летать в египетскую Хургаду до октября
24 июля, 04:25
До конца лета пермяки успеют слетать в Шарм-эль-Шейх
16 июля, 03:44
Июнь
Эксперты рассказали, как бюджетно отдохнуть в Турции и Египте этим летом
26 июня, 10:15
В аэропорту Перми почти на 10 часов задержался рейс до египетского города
4 июня, 05:01
Май
Пермякам продлили полетную программу в Шарм-эль-Шейх до конца июня
24 мая, 06:11
Апрель
Египетская авиакомпания продлила полетную программу из Перми в Египет
26 апреля, 12:54
Март
Авиакомпанию Royal Flight лишили допуска на перелеты в 13 стран
Весной 2022 года Royal Flight приостановила полеты на фоне санкций.
14 марта, 08:35
Январь
До конца февраля из Перми отменили часть рейсов в египетскую Хургаду
24 января, 08:53
Декабрь 2023
Перед самым Новым годом из Перми запустят прямой рейс в Египет
25 декабря 2023, 09:10
Инфляция в Пермском крае превышает показатели по Поволжью и по России
19 декабря 2023, 10:44
Ноябрь 2023
В Перми снова судят сотрудницу «Финист Тревел» за мошенничество с турами за границу
29 ноября 2023, 05:51

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