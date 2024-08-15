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Егошиха

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2024
Власти Перми рассказали, когда откроются экотропы в долине реки Егошихи
15 августа, 06:49
В Перми могут вывести из коллектора 300 метров реки Егошиха
23 мая, 11:35
В Перми начали возводить визит-центр в долине реки Егошихи
Завершен монтаж первого участка каркаса экотропы «Егошихинская долина».
3 апреля, 15:43
Ремонт моста через Егошиху в Перми обойдется в 42 миллиона рублей
6 марта, 05:49
В долине реки Егошихи в пермском Разгуляе завершается монтаж металлического настила
В этом году в долине Егошихи планируется возвести визит-центр.
15 января, 12:36
2023
Пермяки возмутились снесённым надгробиям в Иудейском квартале Егошихи. Что произошло?
По территории кладбища проложена новая дорожка, которой, якобы, и было нужно высвобожденное пространство.
10 ноября 2023, 13:08
Спецпроект
Незаметный Разгуляй. Как живет и выглядит спрятанная в центре Перми деревушка
Район глазами фотокорреспондента Properm.ru
В долине Егошихи в Перми появится визит-центр
Его построят за высоткой по бульвару Гагарина, 18.
25 августа 2023, 05:58
В долине реки Егошихи запретили все виды неэкологической деятельности. Что это значит
Документ опубликован краевое Минприроды.
9 августа 2023, 07:05
Началось благоустройство долины Егошихи в районе Средней дамбы. Что там будет
Параллельно идут работы на других участках Егошихи.
8 августа 2023, 02:35
На Егошихинском кладбище в Перми сохраняется путаница в фамилиях на воинских могилах
Ошибки на могильных плитах были обнаружены ещё в октябре прошлого года. С тех пор ничего не исправлено.
7 июля 2023, 15:19
2017
Спецпроект
Эволюция Перми: Разгуляй, каким вы его не видели
Пермь началась с Егошихи — это почти аксиома. Но что за ней стоит? И как получилось, что историческое ядро города сегодня является практически его окраиной?

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