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Екатерина Мальцева

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Апрель 2024
Замминистра территориальной безопасности Прикамья стал бывший следователь
К исполнению своих обязанностей бывший начальник одного из отделов ГСУ ГУ МВД приступил 11 апреля.
11 апреля 2024, 05:47
Февраль 2024
Глава Перми официально назначил последнего заместителя
Пребывание в статусе и. о. связано с необходимостью согласования кандидатуры с краевым минобразования.
26 февраля 2024, 13:02
Сентябрь 2023
Мэр Эдуард Соснин назначил себе четырех новых заместителей
Чиновники приступят к своим обязанностям со следующей недели.
22 сентября 2023, 12:22

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