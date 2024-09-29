Прокуратура хочет отсудить у предприятия более 15 млн рублей за сброс стоков в Каму

ЧП на Воткинском водохранилище случилось в сентябре. Специалисты выяснили, что предприятие ООО «Кама» сбросило сточные воды с загрязняющими веществами в реку.