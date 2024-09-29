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Экологи

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Роспотребнадзор: в Прикамье воздух чище, чем в среднем по стране
29 сентября, 05:10
Пермское предприятие отказывается устранять замечания природоохранной прокуратуры
12 сентября, 05:13
Прокуратура заинтересовалась информацией о сточных водах в Мулянке
12 августа, 12:14
Такого вы не видели! Лиственнице, пострадавшей от строителей, поставили капельницы
Также экологам разрешили не косить траву под ивами в аллее.
19 июня, 11:06
«На эти фото больно смотреть!» Сквер на Гайдара уничтожен, дальше — липы
24 мая, 10:00
Рубят Сад соловьев! Что происходит?
10 апреля, 08:08
Администрация Перми будет настаивать на исключении части Черняевского леса из ООПТ
2 апреля, 13:17
В Перми «изуродовали» ивы на улице Патриса Лумумбы. Экологи бьют тревогу
2 апреля, 10:22
В Березниках предприятие уже в который раз уличено в незаконных сбросах в Каму
29 января, 15:12
2023
В Перми добавят стационарных постов по контролю за состоянием воздуха
Сейчас таких постов всего семь, что значительно ниже норматива.
19 декабря 2023, 13:59
Прокуратура хочет отсудить у предприятия более 15 млн рублей за сброс стоков в Каму
ЧП на Воткинском водохранилище случилось в сентябре. Специалисты выяснили, что предприятие ООО «Кама» сбросило сточные воды с загрязняющими веществами в реку.
16 марта 2023, 13:04
2014
В Перми создана широкая экологическая коалиция
Объединение ряда общественных организаций и представителей научного сообщества может существенно повлиять на природоохранную ситуацию в городе.
15 января 2014, 04:50

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