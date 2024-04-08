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Экологическая акция

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2024
Екатеринбургские общественники безуспешно пытались помыть гору Полюд в Прикамье
8 апреля, 12:06
2022
Пермские экозащитники просят не закатывать в бетон газоны и скверы. Что уже уничтожено
В рамках благоустройства к юбилею краевой столицы в Перми сносятся десятки зеленых насаждений в скверах и парках. Жители и активисты выступают против подобной работы властей.
16 августа 2022, 07:21
В Перми сегодня пройдёт экологический велопробег «Счастье вдоль рек»
Всемирный день окружающей среды, или День эколога, отмечается во многих странах 5 июня.
5 июня 2022, 04:27

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