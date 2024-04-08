Экологическая акция

Пермские экозащитники просят не закатывать в бетон газоны и скверы. Что уже уничтожено

В рамках благоустройства к юбилею краевой столицы в Перми сносятся десятки зеленых насаждений в скверах и парках. Жители и активисты выступают против подобной работы властей.