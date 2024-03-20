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Экологическая катастрофа

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2024
В Перми предложили способ нейтрализации изливов шахт Кизеловского угольного бассейна
Для раскисления вод сотрудники университета предлагают использовать промышленные отходы предприятия Пермского края.
20 марта, 11:56
2021
С «Березниковского содового завода» взыскали 1,8 млн рублей за загрязнение почвы
15 января 2021, 09:50
2020
СК РФ расследует четыре уголовных дела об экологической катастрофе в Березниках
18 августа 2020, 12:44
Убытки березниковских азотчиков от загрязнения Камы составили 8 млн долларов США
Компания остановила производство с 7 июля, после проверки Генпрокуратуры РФ возбуждено несколько уголовных дел.
30 июля 2020, 11:19
Кто загрязняет воздух в Кировском районе? Properm.ru узнали главных нарушителей
17 марта 2020, 03:00

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