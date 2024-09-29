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Экологические проблемы

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Сентябрь 2024
Роспотребнадзор: в Прикамье воздух чище, чем в среднем по стране
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько тысяч исследований в год проводится для замеров качества атмосферного воздуха.
29 сентября 2024, 05:10
Октябрь 2023
Запущенная «Норникелем» серная программа на НМЗ является крупнейшим в РФ экопроектом
25 октября 2023, 15:41

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