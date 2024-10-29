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Экология

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Октябрь
Пермское ТСЖ накажут за складирование мусора и самовольный спил деревьев
29 октября, 08:27
Известны первые результаты инициативы о присвоении охранного статуса деревьям в Перми
28 октября, 08:05
Чиновники предложили пермякам показать, где находятся особо ценные деревья
24 октября, 11:05
В Березниках провели рекультивацию бывшего полигона для химотходов
18 октября, 16:24
Пермяки возмущены рубкой берез в сквере на набережной. В мэрии назвали причину
16 октября, 04:58
Добрянские рыбоводы требуют с Пермской ГРЭС почти 20 миллионов рублей
10 октября, 12:33
Жителям Перми напоминают, где можно утилизировать изношенные шины
3 октября, 16:00
Сентябрь
Особо ценные деревья взяли под защиту в Перми
30 сентября, 03:39
Роспотребнадзор: в Прикамье воздух чище, чем в среднем по стране
29 сентября, 05:10
Суд на три месяца закрыл золотодобывающее предприятие в Кузбассе
13 сентября, 10:02
Пермское предприятие отказывается устранять замечания природоохранной прокуратуры
12 сентября, 05:13
Рекультивация свалки в Соликамске выполнена на 65%
10 сентября, 03:47
В пермскую реку Данилиха попадают нефтепродукты из бесхозяйного трубопровода
3 сентября, 15:57
Август
Прокуратура требует от властей Пермского округа ликвидировать свалку у СНТ
27 августа, 15:34
Суд поддержал пермское УФАС в споре с ПАО «Россети» о незаконном отключении энергии
27 августа, 06:23
Русло реки Гайва в Перми чистит экскаватор-амфибия
16 августа, 10:01
Власти Перми рассказали, когда откроются экотропы в долине реки Егошихи
15 августа, 06:49
Суд обязал региональное управление Росимущества ликвидировать свалку в Березниках
13 августа, 15:27
В пермских лесах ограничат фото- и видеосъемку. С чем это связано?
13 августа, 07:45
Прокуратура заинтересовалась информацией о сточных водах в Мулянке
12 августа, 12:14

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