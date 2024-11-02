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Экономика

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Ноябрь
Номинальная зарплата в Прикамье превысила 70 тысяч рублей в месяц
2 ноября, 15:10
В Перми продолжают убирать незаконные торговые объекты
1 ноября, 09:15
Октябрь
Черная пятница: когда начинается и как не попасться на уловки продавцов
31 октября, 10:59
Спецпроект
Зарплата, «дающая рука» и демография — факторы, которые могут «урезать» казну Перми
В Пермскую городскую думу внесен проект муниципального бюджета на ближайшую трехлетку.
«Камский кабель» попал под санкции США
30 октября, 15:58
В Прикамье фальшивомонетчиков интересуют банкноты самого высокого номинала
30 октября, 08:26
В Прикамье уже в ноябре вырастет взнос на капремонт
29 октября, 16:18
В Прикамье вырастет стоимость трудового патента для иностранцев
29 октября, 14:18
Энергетики «Т Плюс» заключили 10 договоров на теплоснабжение площадок КРТ в Перми
Пермский филиал «Т Плюс» в 2024 году заключил 10 договоров на присоединение к центральному теплоснабжению площадок комплексного развития территории (КРТ) в городе Перми.
29 октября, 13:13
В ноябре в Прикамье могут ограничить работу «наливаек»
29 октября, 10:32
Стало известно, кто достроит медцентр в Камской долине за миллиард рублей
28 октября, 16:29
Судебные приставы арестовали автомобиль жителя Березников за «тепловые» долги
28 октября, 12:41
Узнали, что чаще всего контрабандисты пытаются незаконно вывезти из Прикамья
27 октября, 04:34
Россияне могут остаться без сливочного масла. Правда или фейк?
23 октября, 14:23
У владельца Пермского свинокомплекса хотят забрать лесные земли в Нытвенском районе
20 октября, 08:53
Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%
16 октября, 12:24
Член совета директоров «Мотовилихи» освобожден от уголовной ответственности
10 октября, 04:51
«Росхим» приобрел пакет акций АО «Метафракс Кемикалс»
10 октября, 02:31
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Прикамье в октябре
9 октября, 15:06
Дмитрий Махонин представил результаты сотрудничества с ПАО «Газпром»
9 октября, 12:58

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