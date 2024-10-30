Экопромбанк

Спецпроект

Испанские споры и растительные сыры. Самое интересное в арбитражном суде в январе

Январь выдался богатым на интересные арбитражные дела — все они рассматриваются с прошлого года и раньше. Близка к завершению процедура банкротства бывшего бенефициара «Экопромбанка» Владимира Нелюбина, другой совладелец банка Петр Кондрашев продолжает отстаивать права на владение акциями «Соликамского магниевого завода». Завершены в первой инстанции споры между испанским Amusement Logic, S.L. и подрядчиком строительства пермского зоопарка АО «РЖДстрой». Об этих и других знаковых процессах — в традиционном обзоре Properm.ru.