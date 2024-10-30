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Экопромбанк

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2024
К ответственности за банкротство «Экопромбанка» хотят привлечь людей с Кипра
30 октября, 07:42
Прокуратура требует вернуть в колонию пермского экс-банкира
Андрей Туев вышел по УДО 27 мая
2 июля, 04:38
На свободу по УДО вышел бывший председатель правления «Экопромбанка»
29 мая, 04:32
В семье экс-председателя правления пермского банка ищут оружие
5 февраля, 05:47
2023
Владимир Нелюбин остался свободным от долгов в 224,5 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов не смогло обжаловать освобождение от долгов экс-совладельца «Экопромбанка», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
6 ноября 2023, 10:08
Суд в Перми вернется к рассмотрению дела о хищении в «Экопромбанке»
25 мая 2023, 06:43
Осужденному по делу «Экопромбанка» отказали в процедуре банкротства
17 мая 2023, 10:23
Краевой суд оставил приговор экс-председателю правления «Экопромбанка» в силе
Осенью прошлого года пермяк был осужден за растрату денег банка и превышение должностных полномочий. Однако суд передал на рассмотрение гражданские иски потерпевшей стороны — «Агентства по страхованию вкладов».
15 марта 2023, 12:55
Из-за спора о квартире осужденного бизнесмена Владимира Нелюбина оставили банкротом
27 февраля 2023, 13:59
Экс-депутат краевого Заксобрания вернул банку 0,008% задолженности и остаётся за решёткой
Владимир Нелюбин почти вышел по УДО, однако был оставлен в колонии прокуратурой.
21 февраля 2023, 03:50
Прокуратура помешала экс-депутату Прикамья и бывшему совладельцу «Экопромбанка» выйти по УДО
6 февраля 2023, 12:52
Спецпроект
Испанские споры и растительные сыры. Самое интересное в арбитражном суде в январе
Январь выдался богатым на интересные арбитражные дела — все они рассматриваются с прошлого года и раньше. Близка к завершению процедура банкротства бывшего бенефициара «Экопромбанка» Владимира Нелюбина, другой совладелец банка Петр Кондрашев продолжает отстаивать права на владение акциями «Соликамского магниевого завода». Завершены в первой инстанции споры между испанским Amusement Logic, S.L. и подрядчиком строительства пермского зоопарка АО «РЖДстрой». Об этих и других знаковых процессах — в традиционном обзоре Properm.ru.
Осужденному бизнесмену Владимиру Нелюбину не удалось выйти из процедуры банкротства
27 января 2023, 14:47
2022
В Ростове-на-Дону прокуратура оспорила УДО для бывшего совладельца «Экопромбанка»
До разбирательства по возражениям прокуратуры бизнесмен продолжит находиться в колонии-поселении.
20 декабря 2022, 04:49
Суд выпустил бывшего совладельца «Экопромбанка» Владимира Нелюбина по УДО
Бизнесмен был осужден за два эпизода хищений на общую сумму 222 млн рублей.
14 декабря 2022, 08:28
Развлечения с зоопарком и титановые усилия. Интересное из октябрьских заседаний суда
7 ноября 2022, 02:00
Бизнесмен заплатит штраф в 900 тысяч рублей за хищение денег «Экопромбанка»
По мнению следствия, в 2012 году он 215 млн рублей наличными по кредитному договору с «Экопромбанком» под залог помещений в пермском ТЦ «Привилегия» и передал их Владимиру Нелюбину, а впоследствии долг не гасил.
19 октября 2022, 12:25
Экс-председателя правления «Экопромбанка» Андрея Туева отправили в колонию за растрату средств банка
Год назад Туев был экстрадирован с Кипра, во время расследования он дал показания о действиях миллиардера Петра Кондрашева, приведших к краху банка.
4 октября 2022, 06:50
Дату оглашения приговора экс-председателю правления «Экопромбанка» перенесли
Андрей Туев в рамках расследования уголовных дел «Экопромбанка» был экстрадирован с Кипра в 2021 году.
26 сентября 2022, 11:40
Долг Владимира Нелюбина на 263,5 миллиона рублей перед «Экопромбанком» погашен
Долги былипогашены в том числе за счет имущества компании «В.А. И КО», учрежденной Владимиром и Венерой Нелюбиными. Она управляла несколькими спортивными объектами в Перми.
26 сентября 2022, 10:40

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