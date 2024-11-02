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Экскурсии

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2024
В Прикамье власти будут контролировать работу гидов
2 ноября 2024, 10:18
В Перми ко Всемирному Дню туризма запустят серию автобусных экскурсий
На маршруте будут работать профессиональные гиды.
20 сентября 2024, 03:59
Музей PERMM анонсировал экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела»
Посетители смогут узнать, когда искусству не обойтись без науки, а науке — без искусства.
7 августа 2024, 07:07
В Чердыни построят визит-центр
Компания заключила соглашение с властями о совместном развитии туристического потенциала округа.
29 июля 2024, 03:50
Экс-омбудсмен Пермского края Павел Миков нашел новую работу
Бывший омбудсмен завершил обучение в Томском университете.
5 июля 2024, 05:10
Фото. В ботаническом саду пермского вуза расцвёл кактус «Царица ночи»
2 июля 2024, 03:31
Видео. Пермский фотохудожник «оживил» памятники с помощью искусственного интеллекта
Каждой скульптуре подобран индивидуальный голос.
10 июня 2024, 06:09
Мэрия Перми организует пресс-тур для федеральных блогеров за 650 тыс. рублей
Пресс-тур пройдет с 29 мая по 1 июня.
12 марта 2024, 11:56
Пермские школы перейдут на дистанционное обучение в дни выборов президента
Техникумы и колледжи продолжат работу в обычном формате.
7 марта 2024, 10:13
Минтранс Прикамья утвердил тарифы для речного электротранспорта
Речной транспорт будет курсировать по маршрутам Пермь-Закамск и Пермь-Оханск-Оса.
28 февраля 2024, 12:45
2011
В кунгурском музее «Деревня Ермака» появится алкогольный маршрут
Посетители нового музея смогут не только развлечь своих детей увлекательными экскурсиями, но и сами посетить уникальный маршрут «Хмельная душа».
9 сентября 2011, 09:32

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