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Экскурсия

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2024
Фото. В Прикамье прибыл «Поезд Победы»
21 августа, 03:49
Музей PERMM анонсировал экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела»
7 августа, 07:07
Египетская сила. Художественная галерея закрывает «Немного страшную выставку» в Перми
17 июля, 16:39
«Зритель в стране чудес». Пермский ТЮЗ покажет скрытые за кулисами секреты
8 мая, 04:02
В этом году в Прикамье аттестацию пройдут 70 экскурсоводов и инструкторов-проводников
С 1 июля оказывать услуги в этой сфере смогут только аттестованные специалисты.
15 марта, 13:23
О том, как любили и чувствовали. В Перми запустят новый экскурсионный маршрут №300т
27 февраля, 05:00
2013
Спецпроект
Теперь у Перми есть свой банк. С вечеринками, вином и зеленой травой
Экопромбанк презентовал офис нового формата, в котором должна царить семейная атмосфера.

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