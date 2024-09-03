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Экспедиция

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Ультрамарафонцы Пупков и Анисова пробежали через весь Пермский край
3 сентября, 08:36
Уровень радиации в Перми выше, чем на месте ядерных взрывов
29 июля, 06:50
В Перми группа энтузиастов спустит на воду копию лодки Ермака
Тестовый заплыв состоится 23 июля.
16 июля, 08:01
Фото. Метели и риск схода лавин. Экспедиция из Перми прошла по труднодоступным горам
16 апреля, 13:02
2023
Пермского ученого не могут эвакуировать с научного судна «Михаил Сомов» из-за ветра
Корабль с водолазами плыл до «Михаила Сомова» с 27 июля.
3 августа 2023, 10:52
Научно-экспедиционное судно село на мель в Арктике. На нем есть пермяки
Пассажирам корабля ничего не угрожает.
26 июля 2023, 02:40

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