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Эксперимент

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2024
В шести пермских школах продолжится эксперимент по сокращению срока начального звена
Вместо четырёх школьники учатся три года
28 августа 2024, 06:01
2014
Репортаж из желудка анаконды: журналист из США рассказал о пребывании внутри рептилии
Исследователь провел около 60 минут в змее.
3 декабря 2014, 17:23
2010
Спецпроект Properm.ru: суши в офис
Сотрудники портала Properm.ru оценили вкус роллов на заказ в девяти компаниях, найденных в Яндексе.
1 октября 2010, 10:25
Эксперимент: что покажет алкотестер, если немного выпить
С начала августа, после новых законодательных поправок, водитель признается трезвым, только если алкотестер показывает нулевые результаты.
10 сентября 2010, 09:05
Призывники через суд отстаивают свое право служить в армии
Тем не менее число уклонистов аналогичное прошлым компаниям.
15 июля 2010, 10:19

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