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Экспертиза

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Сроки строительства экотропы на камне Ветлан перенесли на следующий год
21 октября, 16:20
В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре
26 сентября, 04:26
Власти Перми прорабатывают вопрос финансирования расширения улицы Плеханова
31 июля, 09:31
Перед въездом на пермское Северное кладбище начали хоронить людей
27 мая, 03:12
В Прикамье мужчину приговорили к трем годам в колонии за избиение беременной женщины
21 февраля, 05:32
В Нытве задержали 18-летнего водителя с поддельными водительскими правами
5 февраля, 06:23
Проектная документация на реставрацию храма-часовни в центре Перми прошла экспертизу
15 января, 05:39
2023
На трассе Дюртюли-Ачит, проходящей через Пермский край, продолжат вынос коммуникаций
Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения проекту трассы через Прикамье
3 октября 2023, 15:45

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