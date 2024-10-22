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Эксплуатация

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Октябрь
Пермские автобусы и трамваи перешли на зимний режим работы
18 октября, 04:54
Стоимость строительства многофункциональной арены в Перми снизилась на 150 миллионов
2 октября, 03:45
Сентябрь
Новый зоопарк в Перми оценивается в семь миллиардов рублей
24 сентября, 07:20
Август
Администрация Перми находится в поисках инвестора для реконструкции Пушкинской бани
24 августа, 06:14
Май
В Дзержинском районе Перми затопило детский садик «Уральские Самоцветы»
27 мая, 06:36
Апрель
В Пермском крае введут штраф за непредоставление информации об аварийном жилье
22 апреля, 07:44
Февраль
Прокуратура Перми подала в суд на муниципальный театр «У Моста»
21 февраля, 07:59
В Перми призывают проститься с легендарной моделью трамвая
20 февраля, 06:05
Январь
Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
14 января, 13:26

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