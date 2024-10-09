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Экспорт

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2024
Пермяки почти вдвое нарастили закупки казахстанского риса
9 октября, 06:05
В 2025 году может начаться экспорт пермских кукурузных палочек «Кумир»
28 сентября, 13:14
Из Прикамья в Среднюю Азию в этом году поставили в пять раз больше муки
27 сентября, 13:06
Белорусам нравится пермское мороженое в полтора раза сильнее, чем годом ранее
4 сентября, 04:44
В 2024 году почти в два раза вырос экспорт мороженого из Пермского края в Беларусь
11 августа, 09:59
Пермяки выбирают казахстанский рис: за год его экспорт вырос в полтора раза
31 июля, 14:45
Пермский край втрое увеличил поставки леса в Азербайджан
За первые полгода из региона вывезли 150 тысяч кубометров леса.
26 июля, 11:42
Пермяки отправляют тонны мороженого в Беларусь
24 июля, 13:39
В первом полугодии в Прикамье с нарушениями ввезено в 14 раз больше овощей и фруктов
12 июля, 09:54
Бизнесмены просят открыть прямые рейсы из Перми в ОАЭ
Вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по развитию экспортного потенциала Пермского края.
9 июля, 09:58
Из Пермского края за полгода в Китай вывезли почти 82,5 тысячи кубометров леса
3 июля, 16:25
Экспорт пшеничных отрубей из Прикамья в Киргизию увеличился в 26 раз
12 апреля, 11:32
Из Пермского края в Германию и Польшу вывезли с начала года 188 тонн семян льна
18 марта, 13:38
Конфеты, сыр, алкоголь и сливочное масло из Перми едут в Китай
18 февраля, 07:11
Кондитерская фабрика «Пермская» начала поставлять шоколад в Китай
26 января, 14:58
2023
С начала года за рубеж из Прикамья экспортировано 872 килограмма мёда
18 июля 2023, 14:06
В феврале из Прикамья в Турцию вывезли более 1100 кубометров пиломатериалов. Больше, чем за весь 2022 год
В прошлом году в Турецкую Республику из региона вывезли 1045 кубометров древесины.
21 февраля 2023, 11:07
Более 265 килограммов пермского мёда ушли с начала года на экспорт
Особенный спрос на прикамскую продукцию в Северной Македонии, Монголии и Грузии.
20 февраля 2023, 10:33

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