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Экстремисты

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2024
В Перми задержан очередной интернет-экстремист
28 ноября, 12:27
Пермяка с экстремистскими татуировками задержали в Сочи
22 ноября, 13:40
Священник Островский раскритиковал депутата Горелкина за запрет рекламы в Instagram*
13 марта, 07:17
2023
Жителя Пермского края исключили из реестра экстремистов
Мужчина попал в реестр из-за комментариев в соцсетях.
22 декабря 2023, 06:24
Кудымкарец осуждён за призывы к насилию в отношении выходцев из Средней Азии
30 октября 2023, 08:49
2013
В Йемене экстремисты казнили 11 человек из военного госпиталя
В результате атаки на комплекс зданий министерства обороны Йемена погибло 25 человек и более 70 пострадали.
5 декабря 2013, 11:55

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