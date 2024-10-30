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Экстремизм

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2024
Пермский ученый разработал модель для анализа экстремистской идеологии в соцсетях
30 октября, 11:00
«Мир более хрупкий, чем может показаться». Пермские эксперты — о будущем Telegram
30 августа, 12:22
Пермяк отправился в колонию на 13 лет за призывы к экстремизму и наркоторговлю
Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима.
5 июля, 06:10
Житель Соликамска получил срок за публикации в соцсетях
27 апреля, 12:51
2023
Жителя Пермского края исключили из реестра экстремистов
Мужчина попал в реестр из-за комментариев в соцсетях.
22 декабря 2023, 06:24
В Перми на пенсионера возбудили уголовное дело за антисемитизм
За посты в соцсети мужчине грозит до пяти лет колонии.
9 ноября 2023, 15:59
Кудымкарец осуждён за призывы к насилию в отношении выходцев из Средней Азии
30 октября 2023, 08:49
Суд приговорил пермяка к условному сроку за призывы к насилию в интернете
12 августа 2023, 06:18
Пермский общественник выплатил штраф в 300 тысяч рублей за экстремизм
12 мая 2023, 06:13
Блогера из Перми признали виновным в разжигании межнациональной розни
4 апреля 2023, 07:16
2022
В Перми суд признал экстремистским националистическое движение «Проект Штурм»
В 2020 году одного из лидеров движения Данилу Васильева признали виновными в организации в центре Перми в ноябре 2018 года незаконной акции с манекеном.
24 июня 2022, 13:38
2017
Спецпроект
«У меня теперь штраф за экстремизм, и никто в будущем не будет разбираться, что получил я его за песню»
Сегодня в Прикамье будут судить одного из организаторов «димонстрации»
Молодого человека обвиняют в экстремизме.
11 мая 2017, 05:08
2012
В Перми неизвестные разрисовали свастикой архиерейский дом
В ГУ МВД не исключают, что на экстремистскую выходку хулиганов вдохновил панк-молебен Pussy Riot.
3 апреля 2012, 09:35

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