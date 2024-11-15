Экстренные службы

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Ноябрь
Власти Перми прокомментировали инцидент с лопнувшим стеклом в автобусе № 51
15 ноября, 05:49
Сентябрь
Есть пострадавший. В Прикамье около Осинового озера в дерево врезалась «Лада Гранта»
22 сентября, 07:29
Март
Видео. В Прикамье на дороге Пермь-Екатеринбург произошло жесткое ДТП с фурой
26 марта, 08:00
Количество погибших в «Крокус Сити Холле» в ходе теракта достигло 82 человек
23 марта, 06:00
Январь
В пермской гимназии №7 сработала пожарная тревога
25 января, 13:37

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