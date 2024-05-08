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Экзамен

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2024
В Минтуризма Прикамья рассказали, что в 2024 году планируется аттестовать 100 гидов
На данный момент в Прикамье аттестованы 158 гидов.
8 мая 2024, 11:22
2014
Состоялся первый квалификационный экзамен для пермских управдомов
Экзаменуемые прошли компьютерный тест, утвержденный Минстроем РФ.
21 декабря 2014, 10:03
2013
В интернете ответы на ЕГЭ по русскому языку появились еще до начала экзамена
Чтобы получить ответы, нужно скачать платную программу.
27 мая 2013, 11:01
В сборниках ЕГЭ по математике нашли множество ошибок
Учитель просит волонтеров помочь составить список всех неточностей.
28 февраля 2013, 02:01
2012
В Прикамском социальном институте незаконно взимали плату за пересдачу экзаменов
Прокуратура признала незаконным приказом ректора, которым оплата за пересдачу зачета оценивается в 413 рублей, а экзамена - в 531 рубль.
19 февраля 2012, 10:10
2011
Школьники смогут сдавать ЕГЭ по информатике на компьютере
С 2012 года подобный экзамен будет проходить в тестовом режиме в нескольких школах.
25 сентября 2011, 09:42
Министерство образования и науки вводит новые правила ЕГЭ
Новый документ четко фиксирует сроки опубликования результатов экзаменов и количество абитуриентов, а также наблюдателей в аудитории.
10 сентября 2011, 09:13

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