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Экзамены

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Июль
Более 1,3 тысячи школьников Пермского края пересдают ЕГЭ в этом году
4 июля, 10:30
Июнь
В Прикамье добавилось еще четыре мультистобалльника по ЕГЭ
Всего в регионе шесть человек имеют по 200 баллов за два экзамена.
20 июня, 05:54
По результатам первых трех экзаменов в Прикамье определились 26 стобалльников
6 июня, 05:15
В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ
6 июня, 02:34
Актриса театра и кино Катерина Шпица приехала в Пермь на сессию
4 июня, 07:46
Март
Полиция Прикамья возбудила дело на автоледи с поддельными правами на вождение
21 марта, 08:45

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