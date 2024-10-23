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Электричество

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2024
В мэрии Перми объяснили отсутствие газа в жилом доме в течение четырех месяцев
23 октября, 09:50
Фото. Купить дом царских времен в Ординском районе можно за 600 тысяч рублей
10 сентября, 06:53
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
26 августа, 06:57
В ночь на 7 июня в Кировском районе Перми массово пропало электричество
7 июня, 03:08
В Перми из-за проблем с электричеством под угрозой оказались результаты ГИА
29 мая, 08:16
Шквалистый ветер обесточил три муниципалитета Пермского края
25 мая, 17:50
В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублей
Площадь земельного участка — 21 сотка.
12 апреля, 12:21
В Прикамье обесточили четыре поселка после обрыва проводов подъемным краном
1 марта, 06:12
В Перми более 40 домов останутся без электричества
Без света останутся дома в Кировском районе.
19 февраля, 08:12
В Перми управляющий ТСН оставил без света и тепла целую улицу
По словам местных жителей, им предъявляют слишком большие счета за свет.
19 февраля, 05:04
2023
В Перми без электроэнергии остались три микрорайона
26 декабря 2023, 13:05
МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снегопаде 27 декабря
26 декабря 2023, 11:17
Ущерб — 2 миллиона рублей. В деревне Пермского округа нашли вора электричества
15 декабря 2023, 08:13
Антимонопольщики начали проверку из-за отключений электричества в Пермском крае
12 декабря 2023, 11:00
Кто виноват в перебоях с электричеством в Пермском крае? Отвечают энергетики
9 декабря 2023, 08:45
Ночью спали в машинах. Пермяки бьют тревогу из-за отсутствия электричества
9 декабря 2023, 08:29
На устранение последствий бури в Прикамье приехали энергетики из Свердловской области
Буря ожидается в регионе и завтра, 19 октября.
18 октября 2023, 10:24
В Пермском крае сотни энергетиков борются с последствиями сильного ветра
Из-за ухудшения погоды в некоторых территориях пропало электричество.
18 октября 2023, 05:00
Центр Перми остался без электричества. В чем причина и когда все устранят
15 сентября 2023, 06:01
В Кировском районе Перми всю следующую неделю будут отключать электричество
Выключать электроэнергию будут с 8 утра до 6 вечера.
9 апреля 2023, 03:10

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