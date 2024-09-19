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Электричка

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Сентябрь
В пермских электричках объявили бесплатный проезд для кошек и собак
19 сентября, 10:06
Учащиеся частных школ, ссузов и вузов Прикамья будут ездить на электричках со скидкой
17 сентября, 10:18
Пермяки смогут посетить показы кинофестиваля «Флаэртиана» за полцены. Как это сделать
14 сентября, 11:34
Август
В Перми задымились новые вагоны электрички «Финист»
27 августа, 07:30
В Перми в «Ночь города» продлят работу общественного транспорта
22 августа, 10:48
В Прикамье прибыли пять электропоездов «Финист»
20 августа, 16:27
Электрички «Ласточки» забирают из Перми в Москву
15 августа, 03:57
Пермяк споткнулся и упал на рельсы перед электричкой. Жив ли он
6 августа, 09:21
Июль
Пермякам раскрыли тайные грибные места
24 июля, 09:49
Июнь
Для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой» запустят экспресс Пермь — Губаха
26 июня, 04:43
После открытия фестиваля «Город встреч» пермяки смогут уехать домой на «Ласточке»
13 июня, 08:16
Ночная электричка увезет жителей отдаленных районов Перми после салюта в День города
10 июня, 13:02
Апрель
В выходные и праздничные дни изменится график курсирования электричек в Прикамье
26 апреля, 11:35
Март
Пассажир пермской электрички бросил кошку в завязанном пакете
Теперь волонтеры ищут новую семью для кошки.
11 марта, 08:04
Стало известно, когда построят новую остановку для наземного метро в Перми
7 марта, 12:22
Февраль
Расписание двух пригородных электричек в Прикамье изменится с 1 марта
26 февраля, 07:46
Январь
В минувшие выходные Горнолыжный экспресс установил рекорд по числу пассажиров
22 января, 12:42
Декабрь 2023
Опубликовано расписание движения электричек в новогодние праздники в Прикамье
27 декабря 2023, 08:40
Маршрут «Ласточки» продлят до Краснокамского автовокзала
20 декабря 2023, 09:57
Ноябрь 2023
В Прикамье запускают «Ласточки» до горнолыжных курортов
27 ноября 2023, 15:34

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