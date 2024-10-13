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Электробус

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2024
В пермский электробус запустили стрелу
Пострадавших нет.
13 октября 2024, 12:36
Власти Перми выделят более миллиона рублей на ремонт попавшего в ДТП электробуса
Деньги будут взысканы с лица, по вине которого произошло ДТП.
17 мая 2024, 07:00
2018
На дорогах Перми протестируют электробус
Маршрут следования нового вида транспорта пока не выбран. Компания-производитель предоставила электробус для тестирования бесплатно.
27 сентября 2018, 13:39

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