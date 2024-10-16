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Электроэнергия

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Октябрь
Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%
16 октября, 12:24
Сентябрь
В садовом товариществе в Березниках свет потребителям отключили за неуплату взносов
25 сентября, 14:27
Август
Суд поддержал пермское УФАС в споре с ПАО «Россети» о незаконном отключении энергии
27 августа, 06:23
В России на 23% возросла стоимость проезда в плацкарте. Почему?
8 августа, 10:49
В Перми суд постановил заблокировать ресурсы, продающие счётчики-воришки
1 августа, 13:00
Июль
Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии
22 июля, 08:29
В Прикамье с начала года обнаружено хищение электроэнергии почти на 60 миллионов
9 июля, 09:33
Пермяк заплатит за кражу электричества для майнинга более 2,5 миллионов рублей
9 июля, 09:03
Апрель
Самовольно подсоединившая к электросетям дом в Ильинском женщина заплатит 187 тысяч
1 апреля, 11:57
Январь
Чусовское «Гортеплоэнерго» задолжало металлургическому заводу 12 миллионов рублей
25 января, 05:35
Декабрь 2023
Ущерб — 2 миллиона рублей. В деревне Пермского округа нашли вора электричества
15 декабря 2023, 08:13
Жители Мокино похитили электроэнергии на 113 тысяч рублей
11 декабря 2023, 13:10
В центре Соликамска из-за аварии пропал свет
3 декабря 2023, 07:59
Ноябрь 2023
Штрафы естественным монополиям в Прикамье превысили 11,6 миллионов рублей
29 ноября 2023, 12:23

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