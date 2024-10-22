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Электросамокаты

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Октябрь
Гордума отклонила протест прокуратуры на запрет парковки электросамокатов в Перми
22 октября, 11:15
Сервис кикшеринга хочет вернуть электросамокаты на улицы Перми в 2025 году
8 октября, 04:18
Август
В микрорайоне Железнодорожный электросамокатчик сбил ребенка и сломал ему руку
Ребенок получил травмы обеих рук.
5 августа, 15:56
Июль
Суд начал рассматривать иск кикшерингов Whoosh и Urent к Пермской гордуме
30 июля, 07:35
Фото. В Перми появилось граффити в поддержку электросамокатов
10 июля, 07:29
Власти не согласились с заявлением «Юрента» о дискриминации кикшеринга в Перми
6 июля, 04:20
«Не идти по пути запрета». Сервис кикшеринга «Юрент» раскритиковал слова мэра Перми об электросамокатах
5 июля, 05:53
Электросамокаты могут вернуться на улицы Перми после решения Госдумы
4 июля, 04:58
Июнь
Суд рассмотрит иск кикшеринга к Пермской гордуме по поводу запрета электросамокатов
10 июня, 11:07
Май
Кикшеринг обратился к федеральным властям с просьбой помочь в споре с мэрией Перми
28 мая, 12:33
В Перми потратят еще 370 тысяч рублей на вывоз электровелосипедов на штрафстоянку
11 мая, 13:34
Кикшеринги начали выкупать электросамокаты со штрафстоянок в Перми
Сотни самокатов еще остались у чиновников.
7 мая, 03:37
В Перми стали недоступны электровелосипеды Whoosh
6 мая, 07:47
Пермские власти хотят оставить Пермь без прокатных электровелосипедов
2 мая, 08:16
Апрель
Лицо и одежда были в крови. Пермяк отсудил у самокатчика компенсацию за аварию
27 апреля, 03:24
Кикшеринги до сих пор не выкупили электросамокаты, эвакуированные властями Перми
25 апреля, 09:17
Электросамокаты в Пермь пока не вернутся, но их заменят электровелосипеды
25 апреля, 04:35
Спецпроект
В Перми — как в Париже. Тоже нельзя прокатиться на арендованном самокате
Анатомия конфликта, или Как самокат стал главным врагом горожанина.
Сервисы проката электросамокатов перестали работать в Перми
15 апреля, 07:27
С начала года в Перми оштрафовали 14 водителей электросамокатов
13 апреля, 14:10

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