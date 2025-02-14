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Электросети

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2025
При выполнении служебных обязанностей погиб директор Александровских электросетей
14 февраля, 16:20
Поселок на севере Прикамья 12 дней жил без света
19 января, 04:51
2024
В Прикамье как минимум 12 населённых пунктов остаются без электричества
В Пермском крае 12 населённых пунктов в 4 муниципалитетах остаются без электричества
5 ноября 2024, 11:58
В Прикамье обесточили четыре поселка после обрыва проводов подъемным краном
1 марта 2024, 06:12
2012
«МРСК Урала» вновь оштрафовано за медлительность при подключении к сетям
Собственник земельного участка в поселке Новоселы вынужден был продать его из-за затянувшейся процедуры присоединения к электросетям.
29 февраля 2012, 11:13

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